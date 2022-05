Almeno una persona sarebbe morta e 4 rimaste ferite in una sparatoria in una chiesa di Laguna Woods, nella contea di Orange, in California, 80 km a sud di Los Angeles. Un quinto ferito è invece in condizioni meno gravi. La sparatoria è avvenuta durante un buffet seguito alla messa. Fonti della polizia spiegano che un sospetto è stato sottoposto a fermo: l’uomo, un asiatico di 60 anni che non vive nella comunità, è stato fermato dagli stessi fedeli.

L’incidente è avvenuto intorno alle 13:30 locali: il rapido intervento della polizia ha consentito di fermare il sospettato e recuperare l’arma usata. Una persona è deceduta sul colpo, mentre i cinque feriti sono stati trasportati in ospedale. Si tratta di tutti adulti, rassicura la polizia spiegando come il motivo scatenante del gesto folle non è ancora chiaro.

Una seconda sparatoria è avvenuta a Houston, altri due morti. La sparatoria è avvenuta nei pressi di un mercatino delle pulci è ha causato almeno due morti. All’origine della tragedia la lite fra cinque uomini. Lo riporta Abc citando lo sceriffo della contea di Harris. Due persone sono morte sul colpo, altre tre sono state trasportate in ospedale. Il bilancio poteva essere peggiore visto che il mercatino di domenica pomeriggio è particolarmente affollato. Due persone coinvolte sono in custodia della polizia, mentre un terzo è in ospedale.