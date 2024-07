In Illinois, nel Midwest degli Stati Uniti, una donna di 36 anni disarmata è stata uccisa in casa da un agente della Polizia che lei stessa aveva allertato, temendo che qualcuno avesse tentato di entrare nell’abitazione. Il poliziotto le ha sparato contro tre colpi di pistola.

L’omicidio è avvenuto lo scorso 6 luglio a Springfield, nella contea di Sangamon. Ieri, lunedì 22 luglio, la Polizia di Stato dell’Illinois ha reso pubblici i filmati delle bodycam del poliziotto che ha sparato e del collega che era intervenuto con lui sul posto.

La vittima si chiamava Sonya Massey, cittadina afroamericana con problemi di salute mentale. A ucciderla è stato il vicesceriffo Sean Grayson, 30 anni, arrestato con tre capi d’accusa (omicidio di primo grado, aggressione aggravata con arma da fuoco e cattiva condotta ufficiale). La Polizia dell’Illinois lo ha licenziato. L’uomo si professa innocente, ma i filmati delle bodycam lo inchiodano.

NEW: Authorities release footage of Illinois deputy Sean Grayson k*lling 36-year-old Sonya Massey who called the police because she thought someone tried breaking into her home.

Horrific.

Massey, who was a paranoid-schizophrenic, was told to take boiling water off the… pic.twitter.com/h5dZlAUgg8

— Collin Rugg (@CollinRugg) July 23, 2024