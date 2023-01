Usa, documenti segreti trovati in un vecchio ufficio di Biden. Trump attacca: “L’Fbi perquisisca anche lui”

Anche il presidente degli Stati Uniti Joe Biden dovrà fare i conti con un’indagine sulla possibile sottrazione di documenti classificati, dopo il caso che aveva già portato alla perquisizione della casa di Donald Trump. La Casa bianca ha infatti annunciato l’apertura di un’indagine da parte del dipartimento di Giustizia statunitense su diversi documenti classificati che Biden avrebbe portato con sé fuori dalla Casa bianca dopo la sua esperienza di vicepresidente. I documenti, una decina, erano stati trovati dagli avvocati dell’attuale presidente e consegnati agli Archivi nazionali, che hanno poi interpellato il dipartimento di Giustizia. Erano tenuti in un ufficio presso un think tank a Washington, intitolato allo stesso Biden, usato dal leader democratico da metà 2017 fino alla primavera del 2019, quando ha annunciato la sua candidatura alla presidenza.

L’annuncio ha scatenato il partito repubblicano, sempre più diviso dopo la debacle del voto che ha portato Kevin McCarthy alla presidenza della Camera dei rappresentanti. “Che ironia”, ha detto il deputato James Comer, presto a capo della commissione di vigilanza alla Camera, in cui i repubblicani hanno ora la maggioranza. “Il presidente Biden si è affrettato a criticare il presidente Trump perché aveva documenti riservati. Mi chiedo se gli Archivi nazionali chiederanno all’Fbi di fare irruzione alla Casa Bianca stasera?”

Il riferimento è alla perquisizione dello scorso agosto nella villa di Trump in Florida, dove gli agenti federali hanno sequestrato centinaia di documenti classificati che l’ex presidente aveva portato con sé dopo l’addio alla Casa bianca. In quel caso, Trump era indagato per aver violato le leggi sulla detenzione di documenti classificati, dopo che aveva rifiutato per mesi le richieste fatte dagli Archivi nazionali. Adesso l’indagine è scattata dopo la consegna fatta dagli stessi legali di Biden.

“Quando l’FBI farà irruzione nelle molte case di Joe Biden, forse anche alla Casa Bianca?”, ha chiesto Trump, già in corsa per il voto del 2024, in un post sulla sua piattaforma social, Truth.