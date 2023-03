Usa, l’annuncio della deputata antiabortista: “Diventerò nonna a 36 anni”

Una delle politiche americane in prima linea contro il diritto all’aborto diventerà nonna a 36 anni. Si tratta della deputata Lauren Boebert, nota anche per le sue posizioni a favore dell’uso delle armi.

Durante un evento della Conservative Political Action Conference (Cpac), la deputata dell’ala più estrema del partito repubblicano ha annunciato che il figlio Tyler, 17 anni, diventerà presto padre.

La sua preoccupazione più grande, ha detto dopo aver ricevuto un premio dal gruppo conservatore “Moms for America”, non riguardava ciò che “la gente avrebbe detto”, ma la possibilità che il figlio e la sua ragazza, la madre del bambino, “avrebbero scelto la vita”. Il riferimento è a una delle parole d’ordine del dibattito americano sull’aborto, ossia la “vita” contrapposta alla “scelta” (choice) di decidere autonomamente sull’interruzione di gravidanza. “E lo hanno fatto”, ha sottolineato la deputata del Colorado, “siamo così orgogliosi di loro”.

Durante la sua campagna per la rielezione, vinta di misura l’anno scorso, Boebert ha sempre ribadito che “la vita inizi al concepimento” e che “difenderà sempre la vita”. Negli scorsi mesi aveva anche criticato le aziende che si erano offerte di aiutare le dipendenti che dovevano viaggiare in un altro stato per abortire, dopo la sentenza con cui la Corte suprema ha abrogato il diritto federale all’aborto. “Il vero male personificato”, le aveva definite su Twitter.

Nel suo intervento, in cui ha ricordato che anche sua madre aveva 36 anni quando lei aveva partorito Tyler, ha anche elogiato i valori delle “comunità conservatrici rurali”, in cui il tasso di natalità sarebbe più alto rispetto alle città perché le madri “comprendono il valore prezioso di una vita che sta per nascere”.