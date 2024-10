La Cia recluta informatori in Cina, Iran e Corea del Nord: “Ecco come potete contattarci”

La Central Intelligence Agency (CIA) degli Stati Uniti intende reclutare nuovi informatori in Cina, Iran e Corea del Nord, pubblicando una serie di istruzioni in cinese mandarino, coreano e farsi su come contattare in modo sicuro i servizi segreti statunitensi.

“Oggi, la CIA ha pubblicato istruzioni in mandarino, coreano e persiano in un video di solo testo e in un’infografica su come contattare la CIA in modo sicuro tramite i nostri siti-web pubblici e sul Dark Web”, si legge in un comunicato diramato da Langley. “Questa è un’espansione tempestiva dei nostri sforzi per condividere informazioni su come raggiungere la CIA nel modo più sicuro possibile”.

“I paesi autoritari in tutto il mondo stanno limitando l’accesso delle persone alle informazioni, così come la loro libertà di movimento e comunicazione”, prosegue il testo. “Di conseguenza, gli individui in questi luoghi spesso non possono accedere ai social media occidentali, mentre parlare e dire la verità può essere molto difficile e comporta spesso gravi conseguenze”. Per questo, la CIA ha pubblicato su Telegram, Facebook, X, Instagram, LinkedIn e YouTube le istruzioni necessarie per entrare in contatto in modo sicuro con i servizi segreti statunitensi.

#CIA is providing instructions in multiple languages on how to securely contact us. Our global mission demands that individuals be able to reach CIA securely from anywhere. Be cautious of accounts that claim to represent CIA. pic.twitter.com/ToXpF7LWBZ — CIA (@CIA) October 2, 2024

“Le persone cercano di contattarci da tutto il mondo e noi offriamo loro istruzioni su come farlo in modo sicuro. La sicurezza di coloro che vogliono contattarci in tutto il mondo è di fondamentale importanza per noi e vogliamo che lo facciano nel modo più sicuro possibile”, si legge nella nota. “I nostri sforzi su questo fronte hanno avuto successo in Russia e vogliamo assicurarci che le persone di altri regimi autoritari sappiano che siamo pronti”

Due anni fa, dopo l’invasione dell’Ucraina da parte delle truppe del Cremlino, la CIA aveva pubblicato istruzioni simili anche in russo. “Questo sforzo rappresenta solo un modo in cui la CIA si sta adattando a un nuovo ambiente globale di crescente repressione statale e sorveglianza”, conclude il comunicato. “La tecnologia sta cambiando il nostro mondo e i Paesi autoritari stanno lavorando per sfruttarla per controllare i loro popoli, ma la CIA ha oltre 75 anni di esperienza nel superare le difficoltà per perseguire la nostra missione e continuiamo a farlo anche oggi”.