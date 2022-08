Usa, Biden negativo al Covid: “Resterà in isolamento”

È risultato negativo al Covid Joe Biden, contagiato dal nuovo coronavirus per la seconda volta in pochissimi giorni. Secondo il suo medico Kevin O’Connor, il presidente degli Stati Uniti rimarrà comunque in isolamento in attesa di un secondo test negativo,

“Il presidente continua a sentirsi molto bene. Questa mattina il suo test è risultato negativo. Per precauzione il presidente continuerà il suo stretto isolamento in attesa di un secondo test negativo”, ha spiegato il medico del presidente americano.