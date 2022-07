Usa, azienda farmaceutica chiede di poter vendere senza prescrizione la pillola anticoncezionale

Per la prima volta negli Stati Uniti un’azienda farmaceutica ha chiesto l’autorizzazione per poter vendere farmaci anticoncezionali da banco e quindi senza prescrizione medica (in inglese Otc – over the counter). La richiesta arriva a poche settimane dall’abolizione negli Usa della storica sentenza Row v. Wade che garantiva il diritto all’aborto. L’azienda in questione, la Hra Pharma, però, ha specificato che la richiesta alla Food and Drug Administration – l’agenzia che si occupa della regolamentazione dei farmaci e degli alimenti – non è correlata a quanto è accaduto ed è stata una “triste coincidenza”, come ha spiegato alla Bbc Frédérique Welgryn della Hra Pharma. L’azienda sta lavorando a questo da sette anni.

Negli Stati Uniti, per poter comprare le pillole anticoncezionali – che sono presenti da oltre sessant’anni – è necessaria una prescrizione medica e un terzo delle donne che ha provato ad averla ha riscontrato delle difficoltà. Secondo l’Hra Pharma, la Fda si pronuncerà a riguardo il prossimo anno. Inoltre, l’autorizzazione sarebbe valida esclusivamente per il farmaco Opill che le pazienti possono acquistare, se prescritto, dal 1973. Intanto, negli Usa sta aumentando la domanda dei farmaci contraccettivi. Le donne stanno facendo vere e proprie scorte per paura che in futuro possa essere vietato l’acquisto.