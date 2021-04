Usa, un’auto travolge due agenti a Capitol Hill: arrestato il conducente

Nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 2 aprile, (fuso orario americano) è scattata la massima allerta a Washington, dove Capitol Hill è in lockdown dopo che due poliziotti sono stati feriti vicino alla sede del Congresso americano, investiti da un’automobile. Secondo alcune testimonianze sarebbero stati uditi anche degli spari nella zona nord del Congresso.

L’area e gli edifici di Capitol Hill sono stati completamente isolati dopo che è stato fatto scattare l’allarme per una “minaccia esterna alla sicurezza”. Un video diffuso su Twitter mostra un’auto che sembra essersi infranta contro le barriere protettive, con alcuni sanitari che caricano una barella su un’ambulanza, mentre altre testimonianze parlano di spari fuori dall’edificio.

Secondo quanto riferito dalla Capitol Police e riportato dalla Cnn, un’auto avrebbe travolto intenzionalmente due agenti in prossimità delle barriere messe a protezione del Campidoglio. Il sospetto alla guida è stato arrestato e tutti e tre sono stati portati in ospedale. Ai parlamentari è stato ordinato di non entrare o uscire dal complesso, autorizzati solo i movimenti tra i palazzi, ma stando lontano da finestre e porte. Il presunto assalitore, secondo la Cnn, sarebbe sceso dall’auto brandendo un coltello. In risposta, la polizia gli ha sparato ferendolo.

Capital Hill locked down, reports of Shooting at the Capitol. pic.twitter.com/U91KjQ7Zol — Mr. Reynolds (@melreynoldsU) April 2, 2021

Le autorità hanno inviato a Capitol Hill decine di agenti, sul posto anche ambulanze e un elicottero atterrato sul fronte est del Campidoglio. “A causa di una minaccia alla sicurezza, al momento non è consentita alcuna entrata o uscita. È possibile muoversi all’interno degli edifici, ma state lontani da porte e finestre. Se siete fuori, cercate un riparo”, questo il messaggio inviato agli uffici del Congresso.

