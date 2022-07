Un afroamericano di 25 anni è stato ucciso da 60 colpi di pistola sparati dalla polizia che lo stava inseguendo ad Akron, in Ohio: si chiamava Jayland Walker ed era un ex dipendente di Amazon. “Prego per la mia città”, ha commentato LeBron James, originario di Akron. Centinaia di persone sono scese in strada subito dopo aver visionato il video registrato dalle body cam in dotazione ai poliziotti e rilasciato dalle forze dell’ordine per contestare la brutalità della polizia.

L’episodio è avvenuto lunedì. Walker, che lavorava per un’app di consegne di cibo a domicilio, era a bordo di un’auto quando, per un’infrazione stradale, non si è fermato all’alt della polizia. Da quel momento è partito l’inseguimento. La polizia sostiene che Walker abbia sparato con una pistola, ma i familiari hanno dichiarato che non è vero. Dopo un breve inseguimento, il 25enne afroamericanosa, è uscito di corsa dall’auto e si è messo a correre lungo un parcheggio. Qui gli agenti lo hanno raggiunto.