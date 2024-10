Anche Arnold Schwarzenegger si schiera con la vicepresidente democratica Kamala Harris contro l’ex presidente repubblicano Donald Trump alle elezioni presidenziali del prossimo 5 novembre negli Stati Uniti.

In caso di ritorno di Trump alla Casa bianca, ha scritto l’ex governatore repubblicano della California in un lungo post sulla piattaforma social X, “saranno solo altri quattro anni di stronzate senza risultati che ci renderanno sempre più arrabbiati, più divisi e ancor più pieni di odio”.

“Dobbiamo chiudere questo capitolo della storia americana, e so che l’ex presidente Trump non lo farà”, ha attaccato la star di Terminator. “Dividerà, insulterà, troverà nuovi modi per essere più anti-americano di quanto lo sia già stato”, ha aggiunto Schwarzenegger, secondo cui l’unico modo per voltare pagina è “votare per Kamala Harris e Tim Walz”.

“Non faccio molti endorsement. Non sono timido nel condividere le mie opinioni, ma odio la politica e non mi fido della maggior parte dei politici”, spiega l’ex governatore repubblicano della California. “Voglio essere onesto con voi: non mi piace nessuno dei due partiti in questo momento. I miei repubblicani hanno dimenticato la bellezza del libero mercato, hanno aumentato il deficit e rifiutato il risultato delle elezioni (presidenziali del 2020, ndr). I democratici non sono più così bravi a gestire il deficit e mi preoccupa che le loro politiche locali possano danneggiare le nostre città, aumentando la criminalità”.

“Probabilmente non sorprende che io detesti la politica più che mai”, ha aggiunto Schwarzenegger. “Vorrei staccare la spina. Ma non posso”, ha proseguito. “Perché rifiutare i risultati di un’elezione è il massimo che si possa fare di anti-americano. Per uno come me che parla con persone in tutto il mondo (…), chiamare l’America ‘bidone della spazzatura del mondo’ è così anti-patriottico da farmi infuriare. E sarò sempre americano prima di essere repubblicano. Ecco perché questa settimana voterò per Kamala Harris e Tim Walz”.