Quanto tempo ci vorrà per scoprire chi avrà vinto le elezioni americane?

Donald Trump, come fece nel 2020, potrebbe già dichiararsi il vincitore la sera stessa delle elezioni, ma lo scenario finale, come accadde quattro anni fa, potrebbe richiedere molto più tempo. L'analisi di Iacopo Luzi da Washington Dc

Nel 2020, i media non sono stati in grado di dichiarare il vincitore per ben quattro giorni tra Donald Trump e Joe Biden dopo il giorno delle elezioni. E quest’anno, probabilmente ci vorrà ancora più tempo.

I sondaggi mostrano che questa sarà probabilmente una delle elezioni più combattute nella storia degli Stati Uniti tra Donald Trump e Kamala Harris. Parliamo di un 48% per la candidata democratica e un 47% per il repubblicano a livello nazionale, secondo i sondaggi.

Ci sono sette Stati considerati campi di battaglia: Michigan, Georgia, Pennsylvania, Nevada, Arizona, Wisconsin e Carolina del Nord (per quanto quest’ultimo sia lo Stato meno in bilico di tutti). Ognuno di questi Stati è sostanzialmente in parità, secondo i sondaggi, con margini molto ridotti in una direzione o nell’altra. Di fatto, le percentuali di ogni candidato rientrano tutte dentro il margine, e potrebbe succedere di tutto.

Senza contare che ci sono molte persone che votano per posta. Questa è una tendenza che si è accelerata dopo la pandemia. In Pennsylvania, lo Stato indeciso più importante per numero di grandi elettori, quasi due milioni di aventi diritto hanno richiesto le schede per posta. Le schede per posta richiedono più tempo per essere conteggiate.

In alcuni Stati indecisi, in particolare Pennsylvania e Wisconsin, la legge statale non consente ai funzionari elettorali di toccare quei voti fino al giorno delle elezioni. Solo allora iniziano a controllare le buste per assicurarsi che siano state sigillate correttamente, a verificare le firme per accertarsi che corrispondano a quanto archiviato, e a controllare che il nome dell’elettore corrisponda alla registrazione. E solo dopo aver fatto tutte queste operazioni, che richiedono tempo, possono finalmente tabulare quelle schede e aggiungerle al conteggio.

Anche in Stati come l’Arizona e il Nevada, dove ai lavoratori è consentito iniziare a elaborare e tabulare le schede per posta prima del giorno delle elezioni, ci vuole comunque molto tempo a causa del loro volume. In entrambi gli Stati, la maggioranza degli elettori vota per posta.

Pertanto, per una serie di motivi – la storica vicinanza delle elezioni, il numero di schede per posta che gli elettori stanno utilizzando per esprimere il proprio voto e le diverse procedure che questi vari Stati in bilico utilizzano per tabulare quei voti dopo il giorno delle elezioni – tutto ciò contribuirà a quello che sarà un lungo periodo prima che si possa effettivamente dire chi ha vinto queste elezioni.

Forse non serviranno quattro giorni, ma difficilmente vedremo un risultato finale il 5 novembre. Donald Trump, come fece nel 2020, potrebbe già dichiararsi il vincitore la sera stessa delle elezioni, ma lo scenario finale, come accadde quattro anni fa, potrebbe richiedere molto più tempo. Probabilmente, il risultato sarà noto solo alla fine di mercoledì 6 novembre.