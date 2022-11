Usa 2024, Donald Trump verso la ricandidatura: “Tenetevi pronti”

“Tenetevi pronti”. Donald Trump prepara una nuova discesa in campo nonostante due indagini federali legate al suo (finora) unico mandato alla presidenza degli Stati Uniti. “Per rendere il nostro paese sicuro, glorioso e di successo, io molto, molto, molto probabilmente lo farò di nuovo”, così Trump ha commentato l’ipotesi, sempre più concreta, di una ricandidatura durante un comizio in Iowa in vista del cruciale voto di midterm del prossimo 8 novembre.

La ricandidatura del tycoon non passerebbe inosservata al dipartimento di Giustizia, che sta valutando la nomina di procuratore speciale nel caso Trump scelga ancora una volta di correre alle presidenziali. Secondo quanto riporta Cnn, lo “special counsel” dovrebbe sovrintendere alle due inchieste a carico dell’ex presidente, che entreranno sempre più nel vivo una volta terminata la campagna elettorale per le elezioni di metà mandato. Le indagini riguardano il suo presunto tentativo di rovesciare i risultati delle elezioni del 2020, culminato secondo le accuse nell’assalto alla sede del Congresso a Washington, e la gestione dei documenti classificati sequestrati nella sua residenza di Mar-a-Lago, in Florida. Secondo le fonti dell’emittente, il dipartimento di Giustizia sta valutando se la nomina di un procuratore speciale possa proteggere il dipartimento stesso dalle accuse di perseguitare oppositori politici dell’amministrazione Biden.