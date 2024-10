L’uragano Milton si abbatte sulla Florida: la diretta in tempo reale

Soprannominata “la tempesta del secolo”, l’uragano Milton ha toccato terra vicino Siesta Key, sulla costa occidentale della Florida, con venti fino a 205 chilometri all’ora. L’uragano è stato classificato con categoria 3, su un massimo di 5, ed è poi sceso a categoria 2. La Fema ha fatto sapere che Milton ha anche generato “tornado multipli”, che – riportano i media Usa – avrebbero fatto delle vittime. Di seguito gli ultimi aggiornamenti in tempo reale.

Ore 10.40 – Sono tre milioni le utenze senza corrente in Florida – Quasi tre milioni di utenti sono rimasti senza corrente in Florida nelle ore successive all’arrivo dell’uragano Milton: lo riferisce il sito PowerOutage.us, come riporta Nbc News. Ciò significa che più di un quarto delle connessioni energetiche monitorate dal sito sono attualmente fuori uso, commenta l’emittente tv statunitense.

Ore 10 – 27 i tornado che si sono abbattuti sulla Florida – Almeno 27 tornado si sono abbattuti sulla Florida subito prima e durante il passaggio dell’uragano Milton, secondo quanto riportato dal National Weather Service. Sono in tutto 125 le allerta tornado che sono stati diffusi in tutto lo stato. E dalla contea di St. Lucie arrivano notizie di vittime provocate da un tornato che si è abbattuto su una comunità di mobile-home per pensionati.

Ore 9.50 – L’uragano Milton è ora sceso a Categoria 1 – L’uragano Milton, con venti a oltre 140 chilometri orari, è ora classificato in categoria 1. Lo riportano i media americani sulla base di un aggiornamento del National Hurricane Center. Vittime sono state confermate nelle scorse ore nella contea di St. Lucie, ma non è chiaro il bilancio. In Florida sarebbero almeno 125 le abitazioni distrutte. Qui, secondo gli ultimi dati di Poweroutage.us, sono quasi 2,8 milioni le utenze senza elettricità.

Ore 9 – Taylor Swift dona 5 milioni per vittime uragani Milton ed Helene – La cantante americana Taylor Swift ha donato 5 milioni di dollari per aiutare i soccorsi alle persone colpite dagli uragani Helene e Milton, ha annunciato la ong Feeding America.

Ore 6 – Oltre due milioni gli edifici senza elettricità – Sale ancora il bilancio dei blackout in Florida per il passaggio dell’uragano Milton: sono più di due milioni di edifici sono senza elettricità mentre l’uragano si approssima all’Atlantico, dove dovrebbe arrivare nel pomeriggio di oggi. Il maggior numero di interruzioni si è registrato nella contea di Hardee e nelle vicine contee di Sarasota e Manatee.

Ore 5 – Fema: “Generati tornado multipli”. Ci sono vittime – La Fema, la protezione civile statunitense, ha fatto sapere che l’uragano Milton ha anche generato “tornado multipli”, che – riportano i media Usa – hanno fatto delle vittime. Il numero di tornado è almeno pari a 19.

Ore 4 – Milton ‘scende’ a categoria 2, venti fino a 177 km/h – Circa un’ora dopo aver toccato terra, l’uragano Milton ha perso un po’ di potenza ed è sceso a categoria 2 (da 3 che era, su una scala di 5). Ma la potenza è ancora distruttiva. Secondo le stime Milton, che sta attraversando la Florida, tornerà in mare a metà giornata (la serata italiana). Saranno 20 ore difficili per gli abitanti della Florida: sono attesi fino a 46 centimetri di precipitazioni.

Ore 2 – L’uragano ha toccato terra – Milton, “la tempesta del secolo”, ha toccato terra nella Tampa Bay, nella Florida sudoccidentale che si affaccia sul Golfo del Messico. Lo riferiscono i media Usa. Il ‘mostro’ di categoria 3 (su 5), preceduto da diversi tornado, si accompagna a venti di quasi 200 km/h, piogge torrenziali, inondazioni sino a 4 metri.