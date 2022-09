Oltre due milioni di residenti sono rimasti senza luce in Florida a causa del ciclone Ian, che rappresentava un “pericolo mortale” secondo il National Hurricane Center.

Dopo essere passato su Cuba, lasciando al buio l’intera popolazione di 11,2 milioni di abitanti, il ciclone di categoria 4, un vero e proprio muro di pioggia e raffiche lungo 50 chilometri ha toccato la Florida alle 15 di mercoledì. Come premonizione, l’acqua si è ritirata dai canali e dalla costa, come una marea insolitamente bassa.

We’re on Bayshore Blvd in Tampa & #HurricaneIan has sucked some water out of the bay @abcactionnews pic.twitter.com/K8e0hUcl0q — Larissa Scott (@LarissaScott) September 28, 2022

Nonostante fosse necessaria l’evacuazione di diverse aree, il governatore repubblicano Ron DeSantis ha abbandonato l’operazione: “Ora è troppo tardi per evacuare in modo sicuro, è il momento di restare al riparo e prepararsi alla tempesta”.

Il mare si è ingrossato di onde che raggiungevano quasi i 5 metri. La categoria 4 è usata dalle autorità per classificare uragani che rendono “la maggior parte dell’area colpita inabitabile per settimane o mesi”.

Stamane l’uragano è sceso al livello 1. Non sono state riportate vittime, ma ci sono stati livelli di allagamenti “mai visti prima” a dire del governatore.