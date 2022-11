Costringe la figlia di 11 anni ad avere prestazioni sessuali in cambio di soldi per un videogioco: arrestato 42enne

La figlioletta di 11 anni aveva bisogno di una piccola somma per proseguire in un videogioco al computer, ma quando li ha chiesti al padre lui l’ha costretta ad eseguire alcune prestazioni sessuali in cambio del pagamento: a riportare la notizia è il quotidiano spagnolo Abc, che parla di un fatto di cronaca avvenuto venerdì scorso a Torrevieja, vicino Alicante. L’uomo, un 42enne, è stato arrestato in seguito alla denuncia della moglie. Rientrata a casa dopo aver fatto la spesa, la donna ha ascoltato il racconto della piccola e si è subito rivolta alle autorità della Guardia Civil.

La Procura ha aperto un’inchiesta e il 42enne ha trascorso una notte in caserma: ora è stato rilasciato ed è a piede libero. Per l’uomo è stato ipotizzato il reato di violenza sessuale, che nel nuovo codice penale potrebbe comportare una pena detentiva da nove a dodici anni. Gli agenti delle Squadre Donne-Minori (EMUME) hanno esaminato la vittima dopo averle prestato attenzione e ascoltato il suo racconto dell’esperienza vissuta.