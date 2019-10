Muore di cancro ma il fidanzato la sposa dopo morta

Una giovane donna uccisa dal cancro in Cina si è sposata dopo la morte grazie al fidanzato, che ha voluto coronare il sogno della sua ragazza anche dopo il tragico episodio.

La cerimonia si è svolta durante il funerale: lo sposo di 35 anni, Xu Shinan, ha preso in moglie la donna senza vita, Yang Liu, durante la cerimonia, mentre lei era nella bara vestita con un abito di sposa bianco, circondata da 169 mazzi di rose rosa.

Il compagno ha detto i voti del matrimonio davanti a lei, mentre le famiglie e gli amici facevano da testimoni.

“Moglie, per favore non preoccuparti! Il resto della mia vita sarà doloroso, ma non mi arrenderò…sarai sempre accanto a me”, ha detto Xu.

Yang è morta il 14 ottobre dopo aver combattuto contro il cancro per cinque anni e mezzo.

Dopo il “matrimonio”, Xu è rimasto al fianco del corpo di Yang per sette giorni, un rito cinese per pagare rispetto ai defunti.

Xu e Yang si sono conosciuti all’università, e hanno iniziato a innamorarsi parlando in chat su internet, fino a mettersi insieme ad agosto del 2007. Già dal 2013 avevano iniziato a pianificare il matrimonio, ma poco dopo la loro vita è stata sconvolta dalla malattia, che ha manifestato i primi sintomi sei anni fa: Yang aveva dolore al petto.

Dopo che le è stato diagnosticato un tumore al seno è stata operata e ha seguito un ciclo di chemioterapia, e nel 2017 la coppia ha deciso di provarsi di nuovo e pianificare le nozze. Ma il tumore è tornato a farsi sentire sabotando nuovamente il progetto.

“Abbiamo attraversato la nazione, in cerca di assistenza medica. Dopo tutto è stato un anno felice”, ha detto Xu a un magazine cinese.

La salute di Yang è peggiorata a maggio 2019, quando la donna è stata ricoverata in ospedale per poi rimanere a letto fino a luglio.

Il 6 ottobre è entrata in coma, ed ha perso la vita dopo sette giorni.

“Alla fine non è riuscita più nemmeno a riconoscermi e non ci siamo potuti salutare”, ha raccontato l’uomo.

Poi Xu ha scoperto dal suo carrello online che aveva scelto alcuni abiti da sposa prima di essere ricoverata in ospedale.

“Ho promesso di comprarle l’abito da sposa più bello”, e così ha acquistato il vestito, che il proprietario del negozio gli ha quasi regalato dopo aver ascoltato la storia straziante.

“Sebbene il matrimonio di oggi sia in ritardo, ho realizzato il sogno di Yang”, ha detto Xu durante la cerimonia.

“Tutto quello che posso fare è soddisfare il tuo desiderio e lasciarti indossare un abito da sposa”, ha aggiunto rivolto verso bara.

