Un uomo si è vaccinato oltre 200 volte contro il Covid: “Nessun effetto collaterale”

Un uomo si è vaccinato oltre 200 volte contro il Covid

Un uomo si è vaccinato volontariamente oltre 200 volte contro il Covid-19: il suo caso è stato studiato da un gruppo di esperti che hanno pubblicato la loro ricerca su The Lancet Infectious Diseases.

L’uomo, un 62enne della città di Magdeburgo, nella Germania centrale, ha ricevuto 217 dosi di vaccino nonostante il parere negativo dei medici.

Il cittadino tedesco, che secondo i ricercatori è la “persona più vaccinata della storia”, non ha riportato alcun effetto collaterale e sta ancora lavorando a pieno ritmo.

L’uomo ha catturato l’attenzione degli studiosi nel 2022 quando aveva ricevuto “solo” 90 dosi di vaccino. Il tedesco era salito alla ribalta della cronaca poiché sospettato di sottoporsi a così tante vaccinazioni per raccogliere le certificazioni da rivendere successivamente.

Il caso, che non ha comunque ancora avuto un risvolto giudiziario, è stato preso in esame dai ricercatori che ne hanno approfittato per studiare la cosiddetta “ipervaccinazione”.

Alcuni scienziati hanno teorizzato che, dopo così tante vaccinazioni, le cellule immunitarie di un corpo diventerebbero meno efficaci man mano che si abituano agli antigeni.

Per l’uomo, però, non è stato così: il tedesco, infatti, aveva “concentrazioni considerevolmente più elevate” di cellule immunitarie e anticorpi contro il Covid rispetto a tre persone che si erano sottoposte alle vaccinazioni raccomandate.