La Commissione europea ha proposto di sospendere i dazi su tutti i prodotti provenienti dall’Ucraina per un anno, allo scopo di sostenere l’economia del Paese nel corso della guerra con la Russia.

Le misure, come riporta Reuters citando il vicepresidente della Commissione Ue Valdis Dombrovskis, saranno applicate principalmente a prodotti non ancora coperti da accordi di libero scambio, tra cui frutta e ortaggi, prodotti agricoli soggetti a quote, e alcuni generi di beni industriali, oltre alla sospensione di tutte le norme antidumping e le tasse in vigore sull’acciaio ucraino.

Si tratta di una misura “senza precedenti”, ha sottolineato il funzionario europeo, che servirà a garantire all’Ucraina un commercio a zero dazi”. La proposta ora dovrà essere discussa e concordata dal Parlamento europeo e dal Consiglio dell’Unione europea.