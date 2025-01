Gli Stati Uniti hanno stanziato un nuovo pacchetto di aiuti da 500 milioni di dollari per l’Ucraina, mentre l’Unione europea è pronta a sostituire Washington nel sostegno militare a Kiev se la nuova amministrazione Trump revocherà l’appoggio al presidente Volodymyr Zelensky.

Gli annunci sono arrivati oggi durante la Riunione del Gruppo di contatto per la difesa dell’Ucraina in corso a Ramstein, in Germania, a cui partecipa anche il ministro della Difesa Guido Crosetto. In questa occasione, il segretario alla Difesa uscente degli Stati Uniti, Lloyd Austin, ha annunciato un nuovo pacchetto di aiuti militari da 500 milioni di dollari per Kiev, che include “nuovi missili per la difesa aerea ucraina, più munizioni, più razzi aria-terra e altre attrezzature per supportare gli F-16 ucraini”.

Intanto, a una decina di giorni dal ritorno alla Casa bianca di Donald Trump, che ha promesso di ridurre l’assistenza finanziaria e militare a Kiev, l’Alto rappresentante per la politica estera e di sicurezza comune dell’Unione europea Kaja Kallas ha annunciato che l’Ue è “pronta a prendere il comando” per guidare il sostegno militare all’Ucraina “se gli Stati Uniti non vogliono farlo”. Un’eventualità a cui però l’ex premier estone non crede. “Chiunque sia il leader degli Stati Uniti, penso che non sia nell’interesse dell’America che la Russia sia la potenza più forte del mondo”, ha dichiarato Kallas.

Sotto la presidenza del presidente Joe Biden, secondo i dati raccolti dall’Istituto di Kiel per l’economia mondiale (IfW), gli Stati Uniti sono stati il ​​principale sostenitore dell’Ucraina nella difesa dall’invasione russa, fornendo aiuti militari per oltre 88,3 miliardi di euro, a fronte dei 124,73 assicurati a Kiev dall’Europa.