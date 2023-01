Ucraina, storico intervento chirurgico salva la vita a un soldato: aveva una granata nel corpo

Ucraina, soldato ha una granata inesplosa nel corpo: salvato dai chirurghi

Un intervento chirurgico che passerà alla storia. Almeno in Ucraina, dove un gruppo di chirurghi ha salvato la vita di un soldato, nel corso di un intervento delicatissimo.

Come riporta il Guardian, nel corpo del soldato si trovava una granata russa rimasta inesplosa. L’operazione è andata a buon fine e il soldato di 28 anni è salvo. Si è trattato di un intervento molto difficile, dal momento che la granata avrebbe potuto esplodere, uccidendo, non solo il soldato, ma anche i medici presenti in sala operatoria.

Proprio per questo altissimo rischio, l’operazione è stata eseguita da uno dei chirurghi più esperti delle Forze Armate dell’Ucraina, Andrii Verba, senza elettrocoagulazione, che avrebbe potuto provocare l’esplosione della granata. Ora il soldato è in condizioni stabili, ma dovrà affrontare un lungo periodo di convalescenza.

Come riporta Repubblica, la viceministra delle Difesa ucraina Hanna Maliar ha pubblicato su Facebook un’immagine del corpo del soldato vista ai raggi X, in cui è perfettamente riconoscibile la granata: “Medici militari hanno eseguito l’operazione per rimuovere una granata di tipo Vog, che non si è rotta nel corso dell’intervento, dal corpo di un soldato”, ha scritto la viceministra.

Secondo fonti del governo di Kiev non c’è mai stata un’operazione simile in Ucraina, da quando Putin ha invaso il paese a febbraio 2022. Simili interventi sarebbero invece già avvenuti nel corso della guerra in Afghanistan.