Non solo le armi e i bombardamenti. Il popolo ucraino sta cercando varie forme di resistenza per respingere la dura offensiva delle truppe russe, che ormai da quasi una settimana stanno invadendo il Paese. Tra questi sabotaggi, post sui social, depistaggi. Tutto pur di mandare messaggi chiari al nemico. Uno dei gesti più curiosi ma efficaci che si stanno registrando in questi giorni di conflitto è quello di smontare o nascondere la segnaletica stradale, per disorientare le forze di Mosca. A lanciare l’appello sui social ai cittadini ucraini è stata la State Agency of Automobile Roads of Ukraine, l’agenzia per la viabilità. “Priorità #1 – cartelli indicativi, nomi dei posti. I cartelli raccolti vengono consegnati agli enti locali e ai passeggeri. Il nemico non si orienta nella zona. Aiutiamoli ad andare dritti all’inferno”.

Spesso i cartelli non solo vengono nascosti, ma sostituiti da altri che contengono insulti per i soldati invasori: “Andate a farvi fot*ere” e “andate a farvi fot*ere in Russia”. “Tutte le organizzazioni stradali, le comunità territoriali, le autorità locali a iniziare immediatamente a smantellare la segnaletica stradale più vicina”, è l’esortazione dell’Agenzia ucraina. Altre immagini mostrano cartelli stradali in cui è scritto “Benvenuti all’inferno”. Inoltre Google ha temporaneamente disabilitato per l’Ucraina alcuni strumenti di Google Maps che forniscono informazioni in tempo reale sulle condizioni del traffico e l’affollamento delle varie zone.

Ukrainian writing “welcome to hell” on street signs so that the Russian soldiers will know what is waiting for them.#Ukraine #war #Russia pic.twitter.com/oJYnfdKZUf — Godwin Bieber (@godwinbieber7) February 26, 2022

Confondere l’esercito russo, una diapositiva.

Somewhere in Ucraina. pic.twitter.com/2LIwJCPzSa — francesca mannocchi (@mannocchia) February 28, 2022

