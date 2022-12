Ucraina, Kiev: “La Russia sta esaurendo le riserve di missili. Ancora scorte per tre o cinque ondate”

La Russia avrebbe ancora missili per condurre dai tre ai cinque attacchi in Ucraina. È la stima fatta dal vice capo dell’intelligence militare ucraina, Vadim Skibitsky, in un’intervista al New York Times, secondo cui Mosca riuscirebbe a produrre circa circa 40 nuovi missili al mese, nonostante le sanzioni occidentali.

Secondo Skibitsky, negli ultimi raid contro le infrastrutture civili le forze russe hanno anche impiegato vecchi missili prodotti dalla stessa Ucraina per ingannare le difese aeree ucraine. I vecchi missili Kh-55, consegnati alla Russia negli anni ’90 come parte di un accordo internazionale per garantire l’integrità territoriale ucraina, vengono oggi lanciati dalle forze russe senza testata, per ingannare la contraerea. Una volta attivata contro il “falso bersaglio”, entrano infatti in azione i missili più moderni, di cui la Russia avrebbe sempre meno disponibilità. “Secondo i nostri calcoli, hanno missili per altre tre o cinque ondate di attacchi”, ha detto al quotidiano statunitense. “Questo se si ipotizzano da 80 a 90 razzi in un’ondata”.

“Dobbiamo essere consapevoli che la Russia non ha rinunciato alle sue tattiche terroristiche”, ha avvertito in un video su Telegram il presidente ucraino Volodimir Zelensky. “L’assenza di massicci attacchi missilistici significa solo che il nemico si sta preparando per loro e può colpire in qualsiasi momento”, ha aggiunto. “Sebbene sia ovvio che anche senza luce sappiamo bene dove colpire, la Russia spera ancora nei blackout. Questa è l’ultima speranza dei terroristi…”.

Il presidente ucraino ha inoltre avvertito che la Russia dispone ancora di armi per bombardare le città. “Finché hanno missili, e la Russia li ha ancora, per favore prendete sul serio tutti gli allarmi del comando militare ucraino, della nostra aviazione. A tutti i livelli, dobbiamo essere pronti a qualsiasi azione ostile. E faremo di tutto per superare questo inverno”.