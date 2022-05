Ucraina, il capo dell’intelligence militare: “Putin è gravemente malato, a Mosca è già in corso un golpe”

“La guerra raggiungerà un punto di svolta entro la metà di agosto”. È la previsione del capo dell’intelligence militare ucraina, che in un’intervista a Sky News ha affermato che la maggior parte dei combattimenti in Ucraina “sarà finita entro la fine dell’anno”. “Sono ottimista”, ha detto il maggiore generale Kyrylo Budanov, promettendo che il governo di Kiev riporterà sotto il proprio controllo tutti i territori controllati dalle forze russe o sostenute da Mosca. “Rinnoveremo il potere ucraino in tutti i nostri territori che abbiamo perso, inclusi Donbass e Crimea”, ha detto il comandante della Direzione generale dei servizi di informazione del ministero della Difesa ucraino, noto come Hur, che si è anche sbilanciato sulla situazione interna in Russia.

A Mosca, sostiene il dirigente dei servizi ucraini, sarebbero già in corso i preparativi per un colpo di stato, che dovrebbe avere luogo dopo la sconfitta in Ucraina. “Alla fine porterà a un cambio alla guida della Federazione Russa. Questo processo è già stato avviato e si stanno muovendo in quella direzione”, ha detto il maggior generale che, alla domanda se “è in corso un colpo di stato”, ha risposto affermativamente. “Si stanno muovendo in tal senso ed è impossibile da fermare”, ha detto Budanov, che ha anche commentato lo stato di salute di Vladimir Putin. Secondo l’ufficiale ucraino, presidente russo sarebbe affetto da un tumore ed altre malattie ed è in “condizioni psicologiche e fisiche pessime ed è molto malato”. Budanov ha respinto l’accusa che stesse diffondendo propaganda. “È il mio incarico, è il mio lavoro, se non io chi lo dovrà sapere?”, ha detto.