Ucraina: i corpi di soldati russi caricati sui treni frigo | VIDEO

Il canale televisivo del Qatar Al Jazeera English ha dedicato a un ritrovamento un servizio per raccontare “il costo umano della guerra”: decine di cadaveri di soldati russi dentro grandi sacchi bianchi ammassati in un vagone refrigerato di un treno nella regione di Kiev. Sono i soldati russi morti al fronte che le truppe di Mosca non hanno però portato con sé quando se ne sono andate.

Ora questi corpi si trovano su vagoni refrigerati che attendono solamente il via libera per partire in direzione Russia. A caricare i treni i militari di Kiev. L’accordo per il trasferimento dei corpi non è però ancora stato raggiunto. Secondo il presidente ucraino Zelensky i militari di Mosca che hanno perso la vita nel conflitto sono circa 27 mila. Le autorità russe non confermano il dato ma mantengono il riserbo sul numero delle loro vittime.