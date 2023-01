Ucraina, il direttore della Cia ha incontrato in segreto Zelensky: “Ha ribadito il sostegno Usa a Kiev”

Ucraina, il direttore della Cia ha incontrato in segreto Zelensky

Il direttore della Cia William J. Burns la settimana scorsa si è recato in gran segreto in Ucraina per incontrare a Kiev il presidente Volodymyr Zelensky.

È quanto scrive il Washington Post, che ha raccolto le parole di un funzionario statunitense e altre fonti a conoscenza dei contenuti della visita.

“Il direttore Burns si è recato a Kiev dove ha incontrato i colleghi dell’intelligence ucraina e il presidente Zelensky e ha ribadito il nostro continuo sostegno all’Ucraina nella sua difesa contro l’aggressione russa” ha dichiarato il funzionario al quotidiano statunitense.

Il direttore dela Cia ha comunicato al presidente ucraino le proprie previsioni riguardo al conflitto e ai piani militari della Russia per le prossime settimane e mesi.

William J. Burns è una figura molto rispettata nell’entourage di Zelensky: lo scorso gennaio, infatti, avvisò Kiev che le forze russe avrebbero cercato di catturare l’aeroporto Antonov, a nordovest della capitale ucraina, nelle fasi iniziali dell’invasione.

Si ritiene anche che il direttore della Cia abbia aiutato l’Ucraina a prepararsi a difendere l’aeroporto, privando così la Russia di un obiettivo fondamentale per la presa di Kiev.

Burns, inoltre, si è sempre dichiarato scettico sulla disponibilità della Russia a negoziare. “La maggior parte dei conflitti finisce con i negoziati, ma ciò richiede una serietà da parte dei russi che in questo caso non credo si veda” aveva dichiarato il direttore della Cia il mese scorso aggiungendo: “Almeno, non valutiamo i russi seri a questo punto riguardo ad un vero negoziato”.

Nella giornata di oggi, venerdì 20 gennaio 2023, nella base militare tedesca Ramstein è previsto un incontro tra Usa e alleati per coordinare gli aiuti all’Ucraina.

Gli Usa hanno già autorizzato l’invio di altri 2,5 miliardi di dollari di armi a Kiev, tra cui 90 corazzati Stryker e 59 veicoli Bradley, mentre Zelensky ha dichiarato di aspettarsi dal meeting di oggi “decisioni forti”.