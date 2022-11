Ucraina, continuano gli attacchi alle città. Esplosioni anche in Crimea: “Colpito un aeroporto russo”

Continuano a piovere bombe sulle città ucraine. Stamattina le forze russe hanno colpito infrastrutture energetiche nelle città di Odessa e Dnipro, dopo aver provocato blackout diffusi negli attacchi delle scorse settimane.

Esplosioni sono state avvertite anche in Crimea, annessa dalla Russia nel 2014. Secondo i media locali è stato colpito un aeroporto militare russo nella città di Dzhankoy. La riconquista della penisola è un obiettivo strategico di Kiev, impegnata in una controffensiva che nelle ultime settimane ha portato alla ritirata delle forze russe da Kherson, l’unico capoluogo ucraino conquistato da Mosca dall’inizio dell’invasione il 24 febbraio scorso. Ieri il capo di stato maggiore statunitense Mark Milley si è detto scettico sulla possibilità che le forze ucraine riprendano la Crimea. “La probabilità di una vittoria militare ucraina, definita come l’espulsione dei russi da tutta l’Ucraina per includere quella che essi rivendicano come la Crimea, la probabilità che ciò accada presto non è alta, militarmente”, ha detto durante una conferenza stampa. “Politicamente, potrebbe esserci una soluzione politica in cui, i russi si ritirano. È possibile”, ha aggiunto, osservando che la Russia in questo momento è in difficoltà.