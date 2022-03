Ucraina, birrificio converte la produzione in molotov. L’etichetta sulle bottiglie: “Putin Vaf*****lo”

In Ucraina ognuno si industria come può per resistere all’invasione russa. E nella città di Lviv un birrificio ha deciso di convertire la propria produzione in molotov. Sull’etichetta un’immagine di Vladimir Putin senza vestiti seduto su un trono e una scritta: “Putin khuylo”, tradotto: “Putin Vaf*****lo”.

Pravda Beer Brewery in the western city of Lviv, Ukraine, has decided to contribute to the war effort by making Molotov cocktails in bottles with labels featuring images of Russian President Vladimir Putin https://t.co/wTcq7M91Hk pic.twitter.com/9u6EGJhoQh — Reuters (@Reuters) February 28, 2022

Continua intanto l’offensiva russa nel Paese: secondo le autorità ucraine, ieri i bombardamenti russi hanno ucciso “decine di civili” a Kharkiv, la seconda città del Paese. Il primo incontro tra i delegati ucraini e russi per discutere le condizioni di un possibile cessate il fuoco in Bielorussa è durato sei ora ma ha portato ad un nulla di fatto. . Vladimir Putin ha parlato al telefono con il presidente francese Emmanuel Macron che gli ha rinnovato la richiesta di fermare l’attacco russo in Ucraina, ma il presidente russo ha posto le sue condizioni: il riconoscimento della sovranità russa sulla Crimea, la “demilitarizzazione e la denazificazione” dello stato ucraino e la garanzia dello status neutrale dell’Ucraina.