La Russia ha lanciato diversi missili Kalibr contro la capitale ucraina di Kiev. Lo ha confermato il sindaco della città Vitali Klitschko, secondo cui due raid aerei hanno colpito il quartiere di Shevchenko. Non è ancora stato reso noto cosa sia stato colpito, ma si tratta di un’area residenziale situata nello storico quartiere occidentale di Kiev. Prima dell’attacco non c’è stato alcun allarme aereo.

Poco dopo, secondo quanto riferiscono fonti locali, sarebbe stata colpita anche la stazione ferroviaria di Fastiv a sud-est di Kiev, ma la notizia non è ancora stata confermata ufficialmente.

BREAKING: Not reported elsewhere yet, but sources on the ground in Ukraine confirmed to me that the #Fastiv Railway Station in southwestern Kyiv was also hit by Russian air strikes just now. pic.twitter.com/qjcCiifcIh

— Tim McMillan (@LtTimMcMillan) April 28, 2022