Uccide la moglie perché passa troppo tempo sui social: “Non la sopportavo più”

Uccide la moglie perché passa troppo tempo sui social

Uccide la moglie perché trascorre troppo tempo sui social: è quanto avvenuto in India a una donna trentenne, soffocata dal marito in preda a un raptus di follia.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo, un 38enne che lavorava nel mercato ortofrutticolo di Thennam Palayam, non sopportava il fatto che la moglie Chithra, impiegata in una fabbrica di abbigliamento, trascorresse molto tempo sui social, in particolar modo su Tik Tok e Instagram, su cui pubblicava video e foto.

La donna, che nel corso dei mesi aveva visto aumentare il numero dei suoi follower, aveva anche iniziato a viaggiare per incrementare i suoi followers.

Il giorno del delitto i due hanno avuto una violenta lite culminata con la morte della donna, avvenuta per soffocamento. L’uomo, infatti, ha utilizzato uno scialle della donna per strangolarla.

A scoprire il cadavere della donna è stata la figlia della coppia, che ha avvertito immediatamente la polizia con gli agenti che, successivamente, hanno arrestato il marito della vittima con l’accusa d’omicidio.