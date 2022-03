Un uomo ha ucciso la figlia appena nata: voleva un maschio

Ha ucciso la figlia di sette giorni perché voleva che il suo primogenito fosse un maschio. Orrore in Pakistan (a Mianwali, nella provincia del Punjab) dove la polizia è intervenuta arrestando Shahzaib Khan, presunto killer della neonata uccisa con un colpo d’arma da fuoco. L’uomo, secondo quanto raccontato dai parenti, era rimasto fuori casa dopo aver saputo della nascita di sua figlia e non voleva accettarla. Il membro della famiglia, riporta il Mirror, ha inoltre raccontato di aver cercato di prendere la piccola ma il padre gli ha puntato contro una pistola minacciando di sparare se qualcuno si fosse avvicinato. L’ufficiale di polizia del distretto di Mianwali, Ismail Kharak, ha detto a Dawn News che sulla scena del delitto c’erano 4 bossoli e prove schiaccianti che saranno portate in tribunale. Secondo l’autopsia la piccola Jannah, che significa “paradiso”, è stata uccisa sul colpo.