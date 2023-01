Twitter citata in giudizio: non paga l’affitto degli uffici da mesi

Twitter citata in giudizio: non paga l’affitto da mesi

Twitter è stato citato in giudizio per non aver pagato l’affitto della sua sede di San Francisco. Secondo quanto riportato dalla CBS News, la cifra dei mancati pagamenti è pari a 136.260 dollari.

La documentazione è stata depositata giovedì 29 dicembre 2022 e, stando a quanto precisato dal New York Times, la piattaforma avrebbe evaso le rate dell’affitto di tutti i suoi uffici sparsi per il mondo.

Secondo la ricostruzione riportata dai diversi media, il proprietario dell’edificio californiano aveva avvisato i vertici di Twitter che li avrebbe citati in giudizio qualora non avessero saldato il pagamento entro il 21 dicembre.

Il contratto di locazione è stato firmato da Twitter nel 2017. Alla richiesta di un commento da parte della redazione della CBS News, da Twitter hanno preferito non rispondere.