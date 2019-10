Turchia, attacco ai curdi in Siria: oggi il consiglio Ue per decidere sulle sanzioni

Continua l’offensiva della Turchia contro i curdi nel Nord della Siria. L’attacco è iniziato il 9 ottobre e siamo ormai al sesto giorno del conflitto. I miliziani curdi hanno trovato un accordo con il regime di Bashar al Assad grazie alla mediazione della Russia. Le forze turche starebbero preparando una nuova offensiva che dovrebbe partire da Jarablus per poi proseguire sull’area curda di Zormagar e di Kobane. Oggi 14 ottobre si tiene il consiglio Affari Esteri dell’Ue che dovrà decidere sulle sanzioni contro la Turchia e lo stop all’export delle armi.

Qui le ultime notizie, il bollettino, di lunedì 14 ottobre 2019.

ore 11,17 – Conte: “Sullo stop alle armi l’Italia non è timida ma capofila” – “Non è vero che l’Italia è rimasta indietro sull’embargo alle armi alla Turchia, l’Italia è capofila di una decisione forte dell’Ue sul tema, ma deve essere unitaria, altrimenti non è efficace. Se siamo capofila di una simile decisione non vuol dire mica che vogliamo vendere armi a Ankara”, afferma il premier Giuseppe Conte interpellato dai cronisti ad Avellino.

ore 11,13 – truppe di Damasco a 50 km dalla frontiera turca – Le forze governative siriane sono avanzate nel nord-est siriano e sono arrivate ad Ayn Issa, tra Raqqa e il confine turco. Lo riferisce la tv di Stato siriana che mostra le immagini “in diretta” delle truppe di Damasco nella località siriana, 50 km a sud della frontiera turca.

ore 10,29 – Erdogan: Starete dalla parte del vostro alleato Nato, o dalla parte dei terroristi? – “Ho parlato ieri con la cancelliera tedesca Angela Merkel e il giorno prima con il premier britannico Boris Johnson. Nei nostri colloqui ho capito che c’è una seria disinformazione. Starete dalla parte del vostro alleato Nato, o dalla parte dei terroristi? Ovviamente loro non possono rispondermi a questa domanda retorica”, ha poi aggiunto Erdogan parlando all’aeroporto Ataturk di Istanbul, prima di partire per un summit in Azerbaigian.

ore 10,19 – Erdogan : “Attaccheremo Kobane, la Russia non è un problema”– “L’approccio” mostrato dalla “Russia non sarà un problema a Kobane per il nostro attacco”, ha detto il presidente turco Recep Tayyip Erdogan, nel suo primo commento sull’intesa raggiunta dai curdi con il regime siriano.

ore 9,47 – Siria: Turchia attaccherà Kobane dal fronte occidentale – Secondo fonti militari di Ankara numerosi carri armati dell’esercito turco sono entrati nelle ultime ore nel nord della Siria a ovest del fiume Eufrate, in un’area già controllata dalla Turchia, per sferrare un attacco a Kobane dal fronte occidentale. L’offensiva dovrebbe partire da Jarablus per poi proseguire sull’area curda di Zormagar e e Kobane. L’offensiva sarebbe pronta a partire non appena arriverà l’ordine diretto dal presidente Erdogan.

ore 9,38 – Truppe Damasco a Raqqa verso il confine – L’esercito siriano sarebbe passato nelle vicinanze di Raqqa, città del nord siriano, dirigendosi verso il confine turco. Lo riferiscono testimoni oculari nella zona di Raqqa.

ore 9,27 – Ministro degli Esteri tedesco Maas: ” stop armi a Turchia” – “Penso che la posizione di tutti gli Stati membri sia che non vogliamo sostenere le operazioni militari della Turchia nel nord-est della Siria e che non possiamo fornire le armi per questo. Tuttavia è importante proseguire nel dialogo con Ankara in modo da avere influenza su di loro, perché se questo non dovesse funzionare, dovremo pensare ad altre misure”, ha dichiarato il ministro degli Esteri tedesco Heiko Maas entrando al Consiglio Ue.

ore 9,21 – Siria: ministero della Difesa di Ankara: “550 i terroristi curdi neutralizzati”, smentiscono le Ong – Sarebbe salito a 550 il numero dei “terroristi neutralizzati” (cioè uccisi, feriti o catturati) nell’offensiva della Turchia contro le milizie curde nel nord-est della Siria secondo la Difesa di Ankara. Le Forze democratiche siriane a guida curda (Sdf) sostengono che le vittime siano 45, mentre l’Osservatorio siriano per i diritti umani (Ondus) fissa la cifra ad almeno 112 miliziani.

ore 8,53 – Di Maio-Le Drian prima del vertice Ue sulla Turchia :”Ue parli con una voce sola” – “Italia e Francia sollecitano la Turchia a cessare subito le operazioni militari nel nord est della Siria, condannandole. È cruciale che l’Ue mantenga una posizione unita sulla Siria e parli con una voce sola”. Questo il messaggio condiviso dal ministro degli Esteri Luigi Di Maio e dal suo omologo francese Jean-Yves Le Drian prima dell’inizio del Consiglio Esteri dell’Ue a Lussemburgo.

ore 8,48 – Siria: prime truppe di Damasco vicino confine turco – Le prime truppe di Damasco sono entrate a Tal Tamr, cittadina siriana a una ventina di km dal confine turco, per “contrastare l’aggressione della Turchia”: lo afferma l’agenzia di stampa ufficiale siriana Sana.

ore 8,21 – Siria: Trump, Europa deve prendersi prigionieri Isis: “L’Europa deve prendersi i prigionieri dell’Isis, se li sarebbe dovuti prendere indietro già prima dopo numerose richieste, senza permettere loro di scappare. Devono farlo ora. Quei prigionieri non verranno mai negli Usa, non lo permetteremo”, ha dichiarato su Twitter il presidente Donald Trump.

Che cosa è successo ieri

Nel primo pomeriggio del 13 ottobre secondo fonti d’agenzia l’avanzata turca sarebbe proseguita verso la città di Tel Abyad, nel nord della Siria, a soli 6 chilometri di distanza dalla città turca di Akçakale. Altre fonti smentiscono però che ci sia stata una presa della città.

Secondo l’osservatorio siriano per i diritti umani (Ondus) ieri sono stati uccisi 24 civili.

Il segretario della Difesa americano Mark Esper ha ribadito che stanno continuando i preparativi per l’evacuazione di oltre 100 soldati statunitensi dal Nord della Siria che ha segnalato come le milizie curde stiano provando a strappare un accordo con i siriani e con i russi per una controffensiva contro i turchi.

Gli Stati Uniti hanno chiesto spiegazioni ad Ankara in seguito ai raid sulle postazioni Usa a Kobane. Secondo il Washington Post, i turchi avrebbero attaccato volutamente gli americani di stanza nell’area per allontanare le truppe statunitensi dal confine.

La cancelliera tedesca Angela Merkel ha avuto un colloquio telefonico con il presidente Recep Tayyip Erdogan, per chiedere “un’immediata fine dell’operazione militare”.

La Lega Araba ha chiesto alle Nazioni Unite di adottare misure per spingere la Turchia a fermare l’offensiva militare e ritirare “immediatamente” le sue forze dalla Siria.