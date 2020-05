Turchia, dai minareti delle moschee di Smirne risuona “Bella Ciao” | VIDEO

Nella giornata di giovedì 21 maggio a Smirne, in Turchia, alcune moschee del centro città hanno diffuso dagli altoparlanti dei minareti le note di “Bella Ciao” al posto dell’adhan, la chiamata rituale alla preghiera islamica. Chi si aspettava il tradizionale invito alla preghiera del Ramadan è dunque rimasto piuttosto sorpreso quando ha ascoltato le parole della canzone “Cav Bella”, interpretata dai Grup Yorum, risuonare tra le strade della città. Non a caso i numerosi video realizzati per immortalare il curioso episodio in breve tempo hanno fatto il giro dei social network, diventando virali e costringendo le autorità a intervenire.

La sezione provinciale della Direzione per gli affari religiosi ha denunciato un sabotaggio, su cui ha avviato un’indagine interna, mentre la procura di Smirne ha aperto un’inchiesta per risalire ai responsabili dell’episodio ritenuto increscioso. È stato chiarito, inoltre, che anche coloro che hanno diffuso i filmati sui social network verranno perseguiti per il reato di “offese ai valori religiosi”. Al momento non è ancora chiaro chi abbia organizzato questa singolare protesta e per quale motivo lo abbia fatto, anche se tutto fa pensare che si tratti di una manifestazione contro il presidente turco Recep Tayyip Erdogan.

