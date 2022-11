È andato dritto al pronto soccorso un gatto randagio, visibilmente zoppicante, per farsi curare. Il felino è così entrato al Tatvan State Hospital, a Bitlis, in Turchia. È rimasto un po’ in attesa, poi si è fatto avanti e si è fatto visitare. Questo intelligentissimo gattino evidentemente sapeva cosa fare per farsi medicare. Come raccontano i media locali, l’infermiere Abuzer Ozdemir, quando lo ha visto, ha capito cosa era successo all’animale, per cui si è messo subito al lavoro, medicando la zampa dello sfortunato felino. Il micio, chiamato Davso dal personale medico, è rimasto qualche ora a riposo e poi è uscito tornando alla sua vita da randagio. Nei giorni successivi è anche tornato a trovare i suoi soccorritori, mentre per fortuna la zampetta era praticamente guarita. Il video è diventato virale sui social. (video Twitter @RizvanogluEvrim)