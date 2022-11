Tragedia in Turchia: un’adolescente è caduta dal quarto piano per scattare un selfie ed è morta dopo 18 giorni di agonia in ospedale. Le telecamere installate nei pressi della sua abitazione hanno ripreso il drammatico incidente.

Melike Gun Kanavuzlar, aveva 15 anni ed è morta dopo 18 giorni trascorsi nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Mugla, in Turchia. Era arrivata in condizioni disperate, dopo essere caduta dal quarto piano di casa sua. Un terribile incidente, che è stato fatale.

Secondo quanto raccontato dai media locali, la giovane sarebbe caduta nel tentativo di recuperare il cellulare, che le era scivolato dalle mani mentre stava scattando una fotografia. Dopo essersi sporta in maniera pericolosa, Melike ha perso l’equilibrio ed è caduta sul marciapiede sottostante.

La drammatica scena della caduta e dello schianto è stata ripresa integralmente da una telecamera di videosorveglianzainstallata in corrispondenza dei vicini edifici che si trovano nei pressi dell’abitazione della vittima. Un testimone ha assistito impotente all’incidente e ha prontamente contattato i soccorsi.

I sanitari sono giunti sul posto e hanno tentato di salvare la 15enne che è stata trasportata in codice rosso all’ospedale di Mugla dove si è infine spenta. I funerali di Melike Gun Kanavuzlar sono stati celebrati lo scorso 30 ottobre.