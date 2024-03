Trump posta un video in cui Biden è legato mani e piedi: “Così incita alla violenza”

Negli Stati Uniti sta facendo discutere un video pubblicato da Donald Trump sul social Truth. Nel filmato si vede un pick up su cui è dipinta l’immagine del presidente Joe Biden disteso su un fianco e legato con una corda mani e piedi.

“Trump incita regolarmente alla violenza politica ed è ora che la gente lo prenda sul serio. Basta chiedere ai poliziotti del Campidoglio che sono stati attaccati mentre proteggevano la nostra democrazia il 6 gennaio”, ha protestato Michael Tyler, direttore delle comunicazioni della campagna di Biden per le elezioni presidenziali.

Ma dallo staff Trump respingono le accuse. “Quell’immagine era sul retro di un pick-up che viaggiava lungo l’autostrada”, fa notare il portavoce Steven Cheung. “I democratici e pazzi lunatici non solo hanno invocato una spregevole violenza contro il presidente Trump e la sua famiglia, ma stanno effettivamente utilizzando come arma il sistema giudiziario contro di lui”.

Secondo quanto scritto da Trump su Truth, il video oggetto del post è stato girato lo scorso 28 marzo a Long Island, New York, probabilmente in occasione della partecipazione dell’ex presidente Usa ai funerali di un agente ucciso durante un’operazione di controllo.

Imagine if Joe Biden tweeted out a video of someone driving down the road with an image of Trump tied up in the back of a pickup truck.

pic.twitter.com/O8Nj4X069L

— Morgan J. Freeman (@mjfree) March 30, 2024