Trump ospita torneo golf saudita, famiglie vittime 11 settembre indignate: “Dolore, frustrazione e rabbia”

“Incomprensibile”. Così i familiari di alcune delle 3.000 vittime della strage dell’11 settembre hanno condannato l’ultima controversa scelta di Donald Trump, che ospiterà sui suoi campi da golf del New Jersey alcune tappe del discusso circuito LIV, sponsorizzato dall’Arabia Saudita.

“Semplicemente non riusciamo a capire come si possa accettare del denaro dall’Arabia Saudita per ospitare il loro torneo all’ombra di Ground Zero nel New Jersey, che ha perso oltre 700 residenti durante gli attacchi”, hanno scritto i firmatari della lettera aperta, in cui hanno espresso “dolore, frustrazione e rabbia” per la decisione dell’ex presidente statunitense di ospitare la nuova lega di golf sponsorizzata da Riad, nata per competere con il tradizionale circuito Pga.

Il governo saudita ha sempre smentito ogni coinvolgimento nell’attentato del 2001 contro le torri gemelle di New York, a cui hanno preso parte quindici terroristi sauditi. Dall’Arabia Saudita proveniva anche Osama bin Laden, considerato il responsabile degli attacchi. “È incomprensibile che un ex presidente degli Stati Uniti metta da parte i nostri cari per un guadagno personale”, riporta la lettera.