Trump-Biden, sondaggio elezioni presidenziali USA: Biden avanti di 10 punti

Manca poco più di un mese alle elezioni presidenziali americane (3 novembre 2020) e, secondo i risultati attuali dei sondaggi, pare che Joe Biden e Kamala Harris restino avanti su Donald Trump (attuale presidente USA) e Mike Pence. Per ora, il vantaggio – secondo l’ultimo sondaggio di Washington Post/Abc – è di 10 punti, con il ticket democratico che riscuote il 53% dei consensi, mentre gli avversari incassano il 43%. Tornando ad agosto, il vantaggio era di 12 punti.

Manca poco al duello televisivo tra Trump e Biden e, alla vigilia del tanto atteso duello tv, tra i due candidati presidenziali quello che pare essere in vantaggio è proprio Joe Biden: questo è evidenziato anche in un altro sondaggio, condotto dal Siena College per il New York Times, dove l’ex vicepresidente è avanti con il 49% dei consensi, contro il 41% di Trump. Per quanto riguarda RealClearPolitics (sito specializzato che calcola la media di tutti i principali sondaggi) pare che il vantaggio di Biden sia risalito a 7 punti (49,8% contro 42,8). Negli stati detti “top battlegrounds”, quindi più combattuti, come Florida, Pennsylvania, Michigan, Wisconsin, North Carolina e Arizona, Biden è sempre in testa, ma con un vantaggio pari a 3,6 punti.

Trump intanto chiede test antidoping per Biden

Prima del duello televisivo previsto per martedì 29 settembre, Donald Trump ha richiesto il test antidoping per Biden, prima o poco dopo il duello in tv. “Richiedo un test antidoping per “Sleepy” Joe Biden prima o subito dopo il dibattito di martedì sera. Ovviamente mi sottoporrò anche io al test. La sua precedente performance al dibattito ha fatto registrare andamenti irregolari. Solo l’assunzione di sostanze può aver causato queste discrepanze”, ha cinguettato Trump su Twitter.

