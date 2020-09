Trump chiede test antidoping per Biden prima del duello in tv

Trump chiede test antidoping per Biden

Prima del duello tv, previsto per martedì sera (29 settembre), Donald Trump ha richiesto il test antidoping per Joe Biden. “Prima o dopo il dibattito”, ha precisato Trump, “Ma chiedo test antidroga per Biden”. Poi ha aggiunto:”Naturalmente sono d’accordo nel sottopormi anch’io al test”. In più, il presidente degli Stati Uniti ha ricordato le precedenti prestazioni di “Sleepy Joe” nei dibattiti – durante le primarie democratiche – che hanno fatto registrare “andamenti irregolari per usare un eufemismo”. A tre giorni dall’atteso duello televisivo, Trump precisa: “Solo l’assunzione di sostanze può aver causato queste discrepanze”. In un comizio in Pennsylvania, il presidente americano aveva dichiarato: “Biden è un politico disonesto e un pupazzo in mano alla sinistra radicale”.

Le elezioni presidenziali americane sono previste per il 3 novembre 2020, manca poco più un mese al voto e Joe Biden e Kamala Harris restano avanti su Trump e Mike Pence.

