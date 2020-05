Il trucco per rendere le mascherine più aderenti al viso | VIDEO

Con l’ingresso nella Fase 2, in diverse circostanze e regioni, è richiesto per legge di indossare una mascherina, per limitare per quanto possibile la diffusione del contagio. Buona parte di quelle che usiamo si assomigliano nella forma, ma in realtà ne esistono diversi tipi. Le mascherine di carta o chirurgiche possono essere d’aiuto, sempre in chiave di riduzione del rischio di trasmissione del virus ma non sono indicate per proteggere chi le porta. È fondamentale imparare bene ad indossarle, altrimenti ne viene vanificata la possibile utilità. Andrebbero cambiare frequentemente: se si bagnano, il passaggio delle particelle virali potrebbe essere agevolato.

Le normali mascherine chirurgiche non aderiscono mai al viso come quelle professionali, spesso si creano “buchi” intorno al naso o lungo i bordi esterni. Ma c’è un modo per sigillarle il più possibile al volto ed è spiegato molto semplicemente da una dottoressa del Corniche Hospital di Abu Dahbi.

