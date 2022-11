Una ricompensa a dir poco misera quella che si è vista recapitare un uomo di 38enne, il quale invece era stato a dir poco onesto. Ricapitoliamo i fatti. Anouar G, un tedesco, stava aspettando un treno per andare a trovare la madre, quando ha notato su una panchina un assegno. La cifra al suo interno era a dir poco sbalorditiva: oltre 4 milioni di euro, per la precisione 4.631.538,80 euro. Secondo quanto riferito dai media locali, l’assegno era stato emesso dal gruppo di supermercati Rewe ai produttori di dolci Haribo, ma in qualche modo è stato perso alla stazione. “C’era scritta una somma così grande che non riuscivo nemmeno a pronunciarla”, ha raccontato il 38enne.

L’uomo, nonostante la sorpresa ha contattato l’azienda Haribo per informarla dell’accaduto e restituire l’assegno. Si aspettava un premio e così è stato: dopo qualche giorno il giovane si è visto recapitare a casa appena 6 confezioni di caramelle gommose. Da precisare che la società invece di chiederglielo indietro, ha chiesto all’uomo di distruggere l’assegno e di inviargli una fotografia come prova. Haribo si è giustificato con i media tedeschi sostenendo che “dato che si trattava di un assegno nominativo, nessuno tranne la nostra azienda avrebbe potuto riscattarlo. Era il nostro pacchetto standard che abbiamo inviato come ringraziamento”.