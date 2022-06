Il paracadute non si apre: base jumper americano si schianta e muore in Trentino

Tragedia in Trentino Alto Adige: un “base jumper” di nazionalità americana è morto dopo essersi lanciato con la tuta alare dal monte Brento, da uno dei punti prediletti dagli amanti della disciplina. Ma nella fase di volo dal cosiddetto “Happy Birthday” il paracadute non si è aperto, e lo schianto da oltre duecento metri è stato troppo forte: il corpo esanime del jumper statunitense è stato recuperato dagli uomini del soccorso alpino e dal medico di Trentino Emergenza tramite elicottero ai piedi della parete. Si tratta della prima tragedia simile avvenuta dall’inizio dell’anno durante il bungee jumping dal monte Brento. La salma dell’uomo rimarrà a disposizione della magistratura per gli accertamenti.