Tre bambini si fanno mordere da vedova nera per acquisire i poteri dell’Uomo Ragno

Tra bambini hanno provato a emulare il loro idolo, l’Uomo Ragno, supereroe dei fumetti e dei cinecomics, facendosi mordere da una vedova nera nella speranza di acquisire i superpoteri. L’incredibile vicenda è avvenuta in Bolivia e ha visto protagonisti tra fratelli di 8, 10 e 12 anni. A raccontare l’episodio è stato il capo della task force per l’emergenza Coronavirus istituita dal ministero della Salute nel corso di uno dei suoi consueti report quotidiani sull’andamento dell’epidemia. I bambini, che della cittadina di Chayanta, a oltre 300 chilometri dalla capitale La Paz, si trovavano in un campo quando hanno incrociato sulla loro strada un insetto, che pensavano fosse un ragno, ma che in realtà era una vedova nera.

I tre per gioco hanno stuzzicato l’insetto, che ha morso il più grande dei bambini per poi attaccare gli altri due. Rientrati a casa, i tre hanno mostrato subito i segni dell’avvelenamento. Portati nell’ambulatorio della cittadina, sono stati poi trasferiti d’urgenza nell’ospedale di Llallagua. Ma con l’aggravarsi delle condizioni, sono stati portati al pronto soccorso di La Paz, dove hanno iniziato ad accusa, febbre, sudorazione e dolori muscolari. Qui, sono stati strappati alla morte grazie al siero antiveleno. In un’intervista a Telemundo, un funzionario del governo ha messo in guardia i genitori a fare attenzione ai comportamenti dei propri figli perché “per i bambini tutto è reale, i film sono reali, i sogni possono essere reali e sono la nostra illusione per tutta la vita”.

