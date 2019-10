Stati Uniti, devastante tornado a Dallas nel Midwest: migliaia di persone senza elettricità

Questa mattina un fortissimo tornado ha sconvolto la città di Dallas negli Stati Uniti, lasciando migliaia di persone senza elettricità. Non ci sono per il momento notizie di morti o di feriti gravi ma palazzi, abitazioni, uffici e infrastrutture sono state fortemente danneggiate. Numerosi alberi caduti sono caduti in strada bloccando il traffico nelle principali vie di comunicazione della città.

Nel nordovest di Dallas una struttura è stata completamente divelta, sette persone sono riuscite a mettersi in salvo e i vigili del fuoco sono ancora alla ricerca di eventuali vittime. La utility locale Oncor Electric Delivery che gestisce le forniture di energia ha reso noto che circa 112.000 utenti sono senza elettricità, di cui circa 60.000 nel centro di Dallas.

Molti utenti hanno pubblicato su Twitter e Facebook le immagini impressionanti del tornado, nelle clip si vede un’enorme nube nera addensarsi progressivamente fino a creare un denso vortice illuminato solo dai lampi di luce dei fulmini in lontananza.

