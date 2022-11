Torna a casa dopo aver partorito e scopre di essere di nuovo incinta: “Bambini nascono a 11 mesi di distanza”

Scoprire di essere incinta poco dopo aver dato alla luce un altro figlio: è successo alla TikToker Lorena Hinnawi che ha appreso di avere due bambini a soli 11 mesi di distanza. “Tornare a casa dall’ospedale con un bambino – ha scritto Hinnawi nel video -. Solo per scoprire che sono di nuovo incinta. . . Ora il mio bambino ha un bambino. Non vedo l’ora di vederli crescere insieme”.

Il filmato ha ricevuto più di 300.000 visualizzazioni, Hinnawi ha detto che Massimo è arrivato il 27 novembre 2020 e Camilla il 26 ottobre 2021. Ha soprannominato i fratelli “gemelli irlandesi”, poiché sono nati a 12 mesi l’uno dall’altro. Le mamme famose che hanno dato alla luce due gemelli irlandesi includono Britney Spears e Tori Spelling. In un altro video, Hinnawi elenca i commenti che le persone hanno fatto a lei e a suo marito quando hanno rivelato di avere due figli così vicini.

Il termine “gemelli irlandesi” è usato per descrivere due bambini nati dalla stessa madre entro 12 mesi l’uno dall’altro o nati nello stesso anno solare. Dato che è un termine un po’ dispregiativo, generalmente non viene utilizzato nella stampa o nella società educata. Come nel caso di molti termini con origini dispregiative, alcune persone lo usano senza pensare alle implicazioni del significato più profondo. Conoscere le radici di questi termini e il significato dietro di essi può aiutare le persone a decidere se sono appropriati o meno per l’uso comune.

Le radici dell’idea alla base del termine sono in realtà piuttosto antiche, anche se nessuno sa quando, esattamente, la gente abbia iniziato a parlare di gemelli irlandesi. Sia in Inghilterra che negli Stati Uniti, un massiccio afflusso di immigrazione irlandese nel 1800 ha portato a una connotazione negativa con il popolo e la società irlandesi. Questo accade spesso quando un grande gruppo di immigrati inizia a stabilirsi in massa in un nuovo paese. Gli irlandesi furono accusati di essere arretrati e incolti, e si presumeva che fossero ignoranti, sporchi e un generale vaiolo per la società. Di conseguenza, l’uso della parola “irlandese” iniziò a essere peggiorativo.