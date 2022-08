Una giovane donna sudamericana di nome Marica Carey che mancava dalla sua città da oltre cinque anni ha deciso di fare una sorpresa alla mamma tornando a casa senza dire nulla. Si aspettava un’accoglienza gioiosa, tra lacrime e commozione, abbracci, urla, tanto da aver chiesto a un amico di seguirla e girare un video su TikTok mentre si avvicinava alla porta di casa. Ma sul più bello le cose sono andate diversamente: la madre è rimasta impietrita sull’uscio di casa e, quando la figlia si è avvicinata per abbracciarla, lei le è svenuta tra le braccia.

La donna a quel punto la soccorre e la aiuta a rialzarsi e riprendere i sensi. Solo dopo, in un secondo video, mamma e figlia si abbracciano felici e commosse, mentre l’intera famiglia si appresta ad accogliere la giovane dopo più di cinque anni. “Che figura, mi dispiace. Ero pietrificata perché troppo sorpresa, non sapevo come reagire”, ha poi detto la donna.