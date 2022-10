Fidanzato toglie i piatti vegani dal ricevimento di nozze voluti dalla sposa: il matrimonio viene annullato

Fidanzato toglie i piatti vegani dal menu di nozze: matrimonio annullato

Il fidanzato toglie i piatti vegani voluti dalla futura sposa al banchetto di nozze, lei si infuria e annulla il matrimonio: è quanto accaduto di recente negli Stati Uniti.

Secondo quanto ricostruito dal New York Post, una 25enne vegana così come la sua famiglia aveva deciso di inserire nel menù del ricevimento di nozze alcuni piatti vegani per accontentare alcuni degli invitati, inclusa lei stessa.

Nonostante la contrarietà del futuro sposo, la donna ha deciso di andare avanti per la sua strada proponendo un doppio menu.

Il fidanzato, però, a sua insaputa ha contattato il catering cancellando dal menu tutte le opzioni vegane.

Una volta scoperto ciò che era accaduto, la futura sposa è andata su tutte le furie e ha chiesto un chiarimento al suo compagno, il quale si è difeso asserendo che aggiungere i piatti vegani sarebbe stato solamente “uno spreco di denaro” perché quello “non è vero cibo”.

Lo scontro tra i due futuri sposi è ben presto diventato anche uno scontro tra le rispettive famiglie dei due giovani con il risultato che, alla fine, il matrimonio è stato annullato ancora prima che venisse celebrato.