Il primo ministro thailandese Prayuth Chan-ocha è stato multato per non aver indossato la mascherina mentre presiedeva una riunione sulle vaccinazioni contro il Covid. A smascherarlo una foto postata sulla sua pagina Facebook e poi rimossa.

Le autorità thailandesi impongono multe fino a 20.000 baht per le persone che non indossano la mascherina in pubblico in 48 province, mentre il governo lotta per far fronte a una nuova ondata di casi di coronavirus che sta mettendo a dura prova il sistema sanitario thailandese. La capitale, Bangkok, che ha il maggior numero di casi, infatti sta chiudendo cinema, parchi, zoo, bar, piscine e sale massaggi, vietando i raduni di più di 20 persone. I centri commerciali e i grandi magazzini lavorano a orari ridotti. La Thailandia ha anche vietato l’ingresso ai visitatori dall’India, ad eccezione dei propri cittadini.

Potrebbero interessarti Effetto stigma AstraZeneca: gli Usa non usano il vaccino ma lo inviano in giro per il mondo a chi è senza dosi Spagna, positivo al Covid va in ufficio e tossisce in faccia ai colleghi: 22 positivi Libia, l’inferno dei tribunali militari: “Civili torturati e condannati a morte con processi farsa”