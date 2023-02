Terremoto Turchia e Siria, vigile del fuoco salva un gatto dalle macerie: ora sono inseparabili. Il video virale

Sono più di 46mila ormai le vittime del devastante terremoto in Turchia e Siria. Un bilancio destinato a salire dopo l’annuncio da parte di Ankara dell’interruzione delle ricerche in quasi tutto il paese. L’unica eccezione è per le due province di Hatay e Kahramanmaras, dove si continuano a cercare possibili sopravvissuti, a due settimane dalla prima scossa di magnitudo 7.8. Ieri tre persone sono state estratte vive dalle macerie a 296 ore dal disastro, delle quali solo due sono sopravvissute al trasporto in ospedale.

A commuovere i social, nelle ultime ore, sono stati anche le immagini di uno delle migliaia di soccorritori che hanno scavato sotto le macerie. I video condivisi online mostrano il vigile del fuoco Ali Cakas, 33 anni, accanto a un nuovo compagno inseparabile: il gatto “Enkaz”, intrappolato per 129 ore sotto le macerie.

In Turkey, firefighters saved this cat from underneath rubble after the earthquake. Now, the cat refuses to leave their side. 🥹❤️pic.twitter.com/7d7QHFko73 — Goodable (@Goodable) February 16, 2023

Da quando è stato estratto a Nurdagi, nella provincia di Gaziantep, il felino non ha non ha più lasciato l’uomo che lo ha salvato. sistemandosi sulla sua spalla. Nonostante i tentativi di spostarlo, lui si divincola e rimane al fianco del suo nuovo padrone, che ha scelto di chiamarlo con il termine turco che indica le macerie. Dopo che nessuno si è fatto avanti per riaverlo, Cakas ha scelto di riportare il gatto nella sua casa di Mardin. Anche qui, Enkaz continua a essere inseparabile dal suo padrone, dormendo anche nel suo letto.

“Mi è stato vicino dal giorno in cui è arrivato. Abbiamo legato subito. Entrambi abbiamo avuto un momento difficile. Supereremo questo trauma abbracciandoci”, ha detto Cakas, che ha detto di vedere una “tristezza” negli occhi del felino per la perdita della sua vecchia casa. “Anche gli animali hanno dei sentimenti. In questo senso cerco di fare tutto quello che posso”.