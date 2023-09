Terremoto in Marocco, danneggiata la moschea a Marrakech | VIDEO

Il terremoto in Marocco di magnitudo 7.0, che ha causato finora oltre 800 morti, ha anche seriamente danneggiato la famosa moschea di Koutoubia a Marrakech. Il monumento ha registrato danni soprattutto nei piani superiori. Le immagini mostrano la costruzione del XII secolo dalla cui sommità si sprigiona polvere probabilmente in seguito a crolli. Il minareto della moschea che misura 69 metri è conosciuto come il “tetto di Marrakech”.